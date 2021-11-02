Gençlerden Ermenistan Sınırına Bisiklet Turu

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde Kaymakamlığın Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlediği bisiklet turu ile öğrenciler, gençler Alican sınır kapısına bisiklet turu düzenlediler.

100’den fazla öğrenci, genç, vatandaş bisikletleriyle Karakoyunlu ilçesinden çıkarak 5 kilometre uzaklıktaki Ermenistan sınırı olan Alican sınır kapısına kadar bir ellerinde Türk bayrağı ile pedal çevirip geri döndüler.

Karakoyunlu kaymakamı Furkan Atalık öncülüğünde 29 Ekim münasebetiyle düzenlenen İlçe Milli Eğitim müdürlüğünün organize ettiği Alican sınır kapısına bisiklet turu vatandaşlarca taktir topladı.

http://www.guvengazetesi.com.tr/genclerden-ermenistan-sinirina-bisiklet-turu/4955/