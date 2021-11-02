Fiz-Gorodok’ta inşaatın hukuki dayanağı tartışmalı: Mahalleliler açlık grevinde

Varduhi Balyan

Yerevan’ın Fiz-Gorodok olarak bilinen mahallesindeki yeşil alana yüksek katlı bina inşaatına karşı mahalle sakinlerinin ayaklanması devam ediyor. Prostetonun parçası olan mahalleli Hayk Harutyunyan, açlık grevine başlamıştı ve geçtiğimiz haftada su içmeyi de kestiğini açıkladı. Hak savunucusu sivil toplum kuruluşları, Fiz-Gorodok sakinlerini destekleyen bir açıklama yayınladı.

12 katlı binanın inşaatı, Ermenistan Çevre Bakanlığı’nın talebi üzerine bu ayın başlarında kısa bir süreliğine durdurulmuştu. Eylül ortasında tekrar başlanan inşaatı protesto edenler, eylemi Yerevan Belediyesi’nin önüne taşıdı. Eylem sırasında gözaltılar oldu. Mahalle sakinleri binanın inşaat edileceği arazinin yasadışı bir şekilde özelleştirildiğini iddia ediyor.

Fiz-Gorodok, Yerevan’ın Acapnyak semtinde bulunan ve yakınındaki Fizik Enstitüsü çalışanları için inşa edilmiş bir Sovyet dönemi mahallesinin halk dilindeki adı. Rusça ‘küçük şehir’ anlamına gelen ‘gorodok’, fizik enstitüsü çalışanlarının ‘şehrini’ vurguluyor. Yerevan’ın diğer mahallelerinden farklı olarak, Fiz-Gorodok, Sovyet imajını ve yeşillik alanını kurmayı başarmış ve belediye tarafından ‘yerel kültür anıtı’ ilan edilmişti.

Mahalleli açlık grevinde

Yüksek bina, mahalle sakinleri tarafından daha önce dinlenme alanı olarak kullanılan yeşil bölgede yer alacak. Fiz-Gorodok’un yapının bozulmasına ve mahallesinde ağaçların kesilmesiyle sonuçlanan binanın inşaatına karşı çıkan Hayk Harutyunyan, 27 Ağustos’tan beri açlık grevinde. Diğer mahallelilerle birlikte inşaat projesinin iptalini talep eden Harutyunyan, 13 Eylül itibariyle su içmeyeceğini açıkladı. Harutyunyan, Facebook’ta yaptığı açıklamada Yerevan Belediyesi’ni, projeden sorumlu inşaat şirketi Ratko’nun ‘yasadışı davranışını kutsallaştırmak’ ve şantiyenin yasadışı ‘çevrelenmesi’ ile suçladı.

Ermenistan Soruşturma Komitesi, inşaat projesine karşı çıkanların ileri sürdüğü iddialar hakkında soruşturma başlattı ve belediyeye, soruşturma devam ederken inşaatı durdurma kararı almayı önerdi. Yerevan Belediye Başkanı Hayk Marutyan, yaptığı açıklamada her şeyin ‘hukuka uygun biçimde’ bir şekilde yapıldığını söyleyerek, belediye bünyesindeki avukatlara inşaatın durdurulması veya inşaat ruhsatının olası iptali durumlarını araştırma talimatı verdiğini açıkladı.

STK’lar: ‘Hukuki dayanağı tartışmalı’

Fiz-Gorodok’ta yaşanan hak ihlallerine dikkat çekmek için Ermenistan sivil toplumu ortak bir açıklama yaptı. 18 Sivil Toplum Örgütü’nün imza attığı açıklamada, inşaat alanının gerek mülkiyet hakkının kökeni ve dayanağının, gerek işlemin hukuka ve imar gerekliliklerine aykırılığına dikkat çekildi, işlemin hukuki dayanağın tartışmalı olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2004 yılından başlatılan bölgenin özelleştirilme sürecine de yer verildi: “Süreçle ilgili belgeleri incelediğimizde, bölgenin özelleştirilmesi sürecinin bariz bir yolsuzluk planına göre yürütüldüğünden emin olabiliriz.”

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/26368/fiz-gorodokta-insaatin-hukuki-dayanagi-tartismali-mahalleliler-aclik-grevinde