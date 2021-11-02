Ermenistan Cumurbaşkanı, Glasgow’daki konferansta dünya liderleriyle görüştü (FOTO)

2 Kasım’da Glasgow’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP26) 26. Taraflar Konferansı’nın ikinci günü, katılımcı ülkelerin Başkanları ve Hükümet Başkanlarının İklim değişikliğiyle mücadele konusunda atılması gereken acil adımlar hakkındaki konuşmaları devam edecek.
Ermenistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Glasgow’da bugün Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın konuşması da bekleniyor.
Armen Sarkisyan konferans temasları kapsamında çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bir dizi görüşmelerde bulundu.
Sarkisyan, ABD Başkanı Jo Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Monaco Prensi 2’nci Albert ve Katar, Mısır, Sırbistan, Kıbrıs, Arjantin, Karadağ, Kırgızistan, Hindistan, İtalya, Kanada, Avustralya, Lübnan, Lüksemburg, İsveç, Avusturya liderleriyle görüştü.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/11/02/Ermenistan-ABD-Almanya-Fransa/218732
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