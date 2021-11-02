Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, BM İklim Zirvesi’ne katıldı

1 Kasım’da Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Glasgow’da Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nin açılış törenine katıldı.

Zirveye katılan ülke liderlerinin Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladılar.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Birleşik Krallık Başbakanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Ermenistan Cumhurbaşkanı, zirve çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanları, Almanya Şansölyesi, Katar Emiri, Hindistan, Kanada, İspanya, İtalya, Avustralya, Arjantin, Lübnan, Sırbistan, Karadağ, Kırgızistan Cumhurbaşkanları ve Avrupa Konseyi Başkanı ile görüştü.

İngiltere’nin İtalya ile işbirliği içinde düzenlediği Glasgow konferansına 100’den fazla devlet ve hükümet başkanı katılıyor. 30.000 katılımcısıyla bu iklim değişikliği ele alınması, Birleşik Krallık’ın şimdiye kadar ev sahipliği yaptığı en büyük uluslararası konferansın yanı sıra 2015 Paris Anlaşması’ndan bu yana iklim değişikliği konusunda en önemli olaydır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/11/02/Ermenistan-Cumhurbaşkanı-Sarkisyan-BM-İklim-Zirvesi/218718