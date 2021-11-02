Ermenilerden katil Esed’e güzelleme

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Türkiye’ye “soykırımcı” iftirası atan katil Ermeniler, bir başka katil Beşar Esed’e arka çıktı. Tahran Ermeni Başpiskoposu Sibo Sarkissian, masum insanları gözünü kırpmadan öldüren Esed’in terörle mücadele ettiğini ileri sürerek bütün dünyanın aklıyla alay etti.

Münübe Yılmaz

Türkiye’ye “soykırımcı” iftirası atan katil Ermeniler, bir başka katil Beşar Esed’e arka çıktı. Tahran Ermeni Başpiskoposu Sibo Sarkissian, masum insanları gözünü kırpmadan öldüren Esed’in terörle mücadele ettiğini ileri sürerek “Ermeniler olarak teröre karşı savaşında Suriye liderliğinin yanındayız” dedi. Suriye’nin Tahran Büyükelçisi Şefik Deyyub ile görüşmesinde, Esed’in kendisini hedef alan, egemenliğini ve bağımsızlığını baltalamaya çalışan bütün komploları yeneceğinden emin olduklarını söyleyerek eli kanlı alçağa destek veren Sarkissian, sanki ortada Suriye kalmış gibi, utanmadan bir de “Suriye, tüm sakinleri ile birlikte sevgi ve bir arada yaşama ülkesidir.” ifadesini kullandı. Suriye’nin Tahran Büyükelçisi Şefik Deyyub da “Suriye’nin birliğini hedef alan bütün girişimler Suriyelilerin gösterdikleri fedakarlıklar sebebiyle her zaman başarısız oldu” herzesini yumurtlayarak Sarkissian’ın açıklamalarının üzerine tüy dikti.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/ermenilerden-katil-esede-guzelleme-1590970.html