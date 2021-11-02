DANİMARKA BÜYÜKELÇİSİ’NİN ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 2 Kasım 2021, Salı, saat 11.00’da, Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan’ı kabul etti.

Sayın Büyükelçi Türkiye Ermeni cemaatinin ruhani merkezini ve Patrik Hazretlerini tanımak amacıyla bir nezaket ziyaretinde bulunmaktaydı. Patrik Hazretleri cemaatimiz, Ermeni Kilisesi ve Patriklik Makamı hakkında kendisine çeşitli bilgiler aktardı.

Sayın Büyükelçi ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Patrik Hazretleri ziyaretleri için teşekkür ederek Sayın Büyükelçi’ye çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/