Camiler Dışındaki İbadethanelere Ne Kadarlık Maddi Yardım Yapılmıştır

Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik, camilerdeki din görevlilerinin maaşları ve ibadethane masrafları devlet tarafından karşılanırken diğer dinlere ait ibadethane masraflarının karşılanmamasını Meclis gündemine taşıdı. Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a “Son 5 yıl içinde camiler dışındaki ibadethanelere ne kadarlık bir maddi yardım yapılmıştır” diye sordu.

Tuma Çelik, Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, Lozan Anlaşması’na göre Türkiye’deki diğer dinlere ait ibadethanelerin camilerle eşit statüye sahip olduğunu anımsattı. Çelik, önergesinde şunları kaydetti:

“KİLİSE VE SİNAGOGLARDAKİ DİN GÖREVLİLERİNİN MAAŞLARI NEDEN DEVLET TARAFINDAN ÖDENMEMEKTEDİR”

“Türkiye’de camilerin yanı sıra kilise, manastır ve sinagoglar da ibadet statüsünde yer almaktadır. Lozan Anlaşması gereği, Türkiye’deki Müslüman olmayan cemaatlerin ibadethaneleri, diğer ibadethanelerle eşit statüye sahiptir. Camilerdeki din görevlilerinin maaşları ve ibadethanelerin masrafları devlet tarafından karşılanırken diğer cemaatlere ait ibadethanelerin masrafları karşılanmamaktadır. Bu bağlamda;

– Son 5 yıl içinde camiler dışındaki ibadethanelere ne kadarlık bir maddi yardım yapılmıştır?

– Kilise ve sinagogların devlet tarafından hangi ihtiyaçları karşılanmaktadır?

– Kilise ve sinagoglardaki din görevlilerinin maaşları neden devlet tarafından ödenmemektedir?

– Kilise ve sinagoglardaki din görevlilerinin maaşlarının devlet tarafından karşılanması için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?

– Hristiyan ve Musevi mezarlıklarında çalışan görevlilerin maaşlarının karşılanması için bir çalışmanız var mıdır?”

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