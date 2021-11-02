Azerbaycan’a dava sürecinde destek olacağız

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Bakü’de SABAH’a özel açıklamasında, Ermenistan’ın Azerbaycan’a açtığı ‘ırk ayrımcılığı’ davasıyla ilgili, “Dava açmak herkesin hakkı ama haklı olmak önemli.” değerlendirmesinde bulundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev’in davetiyle, “Türk Dili Konuşan Devletler Başsavcılar Şurası”na katılmak için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Burada, Türk Dili Konuşan Devletlerin Başsavcılıkları arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla daimi bir istişare ve çalışma mekanizmasının oluşturulmasının önemi hususunda aynı görüşü paylaşan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev’in ortak girişimiyle başlayan sürecin sonucunda, Kırgız Cumhuriyeti Başsavcısı Kurmankul Zuluşev, Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcısı Nigmatilla Yuldoşev ve Kazakistan Cumhuriyeti Başsavcı Birinci Yardımcısı Berik Asilov’un katılımıyla “Türk Dili Konuşan Devletler Başsavcılar Şurası” kuruluş belgesi Bakü’de imzalandı. Şuraya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan videolu bir mesaj gönderirken, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’de bir mesaj gönderdi.

“BU ŞURA TÜRK DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM”

Bakü’deki şurayı yerinde takip eden Sabah Gazetesi Muhabiri Mevlüt Hasgül’ün sorularını yanıtlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev ile Şubat ayında böyle bir şuranın oluşumu için konuştuklarını anlatarak, şuranın kuruluş belgesinin Bakü’de Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’ın katılımıyla imzalandığını belirtti. Başsavcı Şahin, “Türk Dili Konuşan Devletler Başsavcılar Şurası”nın Türk dünyası için önemli bir adım olduğunu bildirerek, 2023 yılında şura başkanlığının Türkiye’ye geçeceğini ve o yıl ilk toplantının Türkiye’de yapılacağını açıkladı.

“ŞURA TÜRK DÜNYASININ BİRLİKTE HAREKET ETMESİNE ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAK”

İmzalanan kuruluş belgesiyle ilgili bilgiler paylaşan Şahin, şunları kaydetti: “Türk dünyasındaki başsavcılar yaptıkları görev icabı suç ile mücadelede etkin bir iletişim ağı kuracak, birbirlerine bilgi, tecrübe paylaşımı aktaracaklar. Aynı zamanda şuranın Türk birliğinin sağlanmasında, Türk dünyasının birlikte hareket etmesinde önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Türk Konseyi bünyesinde diğer alanlarda iletişimden ulaşıma bir sürü alanda anlaşmalar imzalanıyor. Bugün kuruluş belgesini imzaladığımız şura da bunun yargı ayağını oluşturuyor.”

“ERMENİSTAN’IN AÇTIĞI DAVADA TÜRKİYE OLARAK CAN KARDEŞ AZERBAYCAN’A, HUKUK ALANINDA YARDIMCI OLACAĞIZ”

Azerbaycan’ın Karabağ topraklarını işgalci Ermenistan’ın elinden alması sonrasında Azerbaycan tarafından uluslararası arenada açılan davalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şahin, “Ben Gence’ye de gittim. Orada bombalanmış sivil yerleşim yerini gördüm. Hatta bomba atılan yerde çocuk oyuncakları var. Bombalanan yerlerin askeri birlik, askeri tesis olmadığını, sivil insanların yaşadığı alanlar olduğunu gördük. Azerbaycan bu konuyla ilgili dava açtı. Biz Türkiye olarak can kardeş Azerbaycan’a, kardeşlerimize hukuk alanında yardımcı olacağız. Bütün deliller Azerbaycan’da, dosyaya biz delil sunamayız. Ama hukuki alanda kardeşlerimize teknik destekte bulunuruz” dedi.

“DAVA AÇMAK HERKESİN HAKKI AMA HAKLI OLMAK ÖNEMLİ”

Ermenistan’ın Azerbaycan aleyhine, “ırk ayrımcılığı” davası açması konusuyla ilgili olarak ise Şahin, “Dava açmak herkesin hakkı ama haklı olmak önemli. İfade ettiğim gibi Gence’de sivil yerleşim yeri vurulmuş, Azerbaycan’ın Erivan’da böyle bir eylemi var mı? Azerbaycan sivillere herhangi bir zarar gelmemesi için tüm gayretini gösterdi” şeklinde konuştu. Bakü programlarında Başsavcı Şahin’e, Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Bahattin Azizağaoğlu, Dr. İlknur Altuntaş, Mutahhar Keleşoğlu ve Ayşegül Ersen eşlik ediyor.

Sabah Gazetesi