Aurora Ödülü 2022 için 62 ülkeden 633 aday gösterildi

Aurora” adlı Dünya İnsani Yardım Ödülü’ne adaylık gösterme süreci sona erdi. Aurora Ödülü 2022 için ABD, Brezilya, Ermenistan, Hindistan, Nijerya, Çek Cumhuriyeti, Pakistan, Ruanda, Gürcistan ve Ukrayna dahil olmak üzere 62 ülkeden 633 aday gösterildi.

Adaylar uzmanlardan oluşan bir grup tarafından değerlendirilecek. Uzmanlar, olağanüstü cesaret ve özveri gösteren, insanları kurtararak büyük etki yaratan adayların son listesini yapacaklar.

Aurora 2022’nin kahramanlarının isimleri Ermeni Soykırımı’nın anma günü olan 24 Nisan’da açıklanacak.