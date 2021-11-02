Asker mezarlığını ziyaret eden Papa’dan silah şirketlerine ‘Artık durun’ çağrısı

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|Katoliklerin ‘Ölüler Günü’ münasebetiyle asker mezarığı ziyaret eden Papa Francis, tüm silah şirketlerine ‘Artık durun’ çağrısı yaptı.
Papa Francis, Katoliklerin kayıplarını andıkları ‘Ölüler Günü’nde, İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan bir asker mezarlığını ziyaret etti.
Yaklaşık 1900 Fransız ve Faslı askerin gömüldüğü mezarlıkta dua eden Papa, silah üreticilerini ‘artık durmaya’ çağırarak, ‘savaşın anavatanın evlatlarını yuttuğunu’ söyledi.
Papa, mezarlığa güller bırakarak, burada yaptığı konuşmada, ‘Adı bilinmiyor, Fransa için öldü, 1944’ yazılı bir mezar taşından söz ederek “Bir isim bile yok. Ama Tanrı’nın kalbinde hepimizin isimleri var. Bu savaşın trajedisi” dedi.
Papa, “Anavatanı müdafaa etmeye çağrılan ve iyi niyetle giden tüm hepsinin Tanrı’nın yanında olduğundan eminim” ifadelerini kullandı.
“Fakat… Savaş olmasın, silah sanayisiyle güçlenen ülkelerin ekonomileri olmasın diye yeterince savaşıyor muyuz?” sorusunu soran Papa, “Bu mezarlıklar barış için bir mesajdır. Durun kardeşlerim, durun. Durun silah üreticileri, durun!” diye konuştu.
Daha önce silahsızlanma için birçok kez çağrı yapan Papa Francis, nükleer silahların yasaklanması gerektiğini zira caydırıcı oldukları gerekçesiyle bulundurmalarının bile ‘sapıkça’ ve mazur görülemez olduğunu belirtmişti.
Müttefik kuvvetler, İtalyan yarımadasında ilerlerken Napoli ve Roma arasındaki kırsal bölgede çok sayıdacinayet işlemiş ve birçok İtalyan kadına tecavüz etmişti.
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