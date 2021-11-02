ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Muavini Olson’dan Ermenistan’a ziyaret

Yeni atanan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Muavini Erika Olson, bölgesel işbirliğini geliştirmek ve ikili meseleleri görüşmek üzere Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’ı ziyaret edecek.

ABD’nin Ermenistan Büyükelçiliği’nin bildirdiğine göre Yerevan’da Olson, 2-4 Kasım tarihlerinde Güney Kafkasya’daki ABD Diplomatik Misyon Şefleri konferansına katılacak. Konferansa ABD’nin Gürcistan ve Azerbaycan Büyükelçileri de katılacak.

Büyükelçiliğin yazılı açıklamada”Bölgedeki üç ülkeyle politikalarımızı daha iyi koordine etmemize yardımcı olacak fikir ve bilgi alışverişinde bulunarak, bölge ve başkent Washington’daki ortaklarımızla uzun süredir devam eden bu toplantı geleneğini yeniden kurabildiğimiz için mutluyuz.” ifade edildi.

Hatırlanacağı üzere ABD Diplomatik Misyon Şefleri’nin geçen konferansları 2018’de Tiflis’te, 2019’da da Bakı’da gerçekleştirilmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/11/02/ABD-Olson-Ermenistan/218703