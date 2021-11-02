“2600 yıllık geçmiş” Türk Musevileri Müzesi’nde

Trakya ve Anadolu Yahudilerinin geçmişine ışık tutan arkeolojik bulgular İstanbul’da.

*Manşet görseli: Türk Musevileri Müzesi

Türk Musevileri Müzesi, Anadolu topraklarında Yahudi varlığının geçmişine ışık tutan “Taşlara Kazınan Yahudi Kimliği” sergisini 4-21 Kasım tarihleri arasında İstanbul Beyoğlu’ndaki Zülfaris Sinagogu’nda izleyiciyle buluşturacak.

Yahudilerin bu coğrafyadaki geçmişini mimar Çiğdem Öner’in arkeolojik kazı başkanları ve akademisyenlerle işbirliğinde ortaya koyan sergi, bulguları bölgelere göre sınıflandırıyor. Side, Andriake, Sardes, Priene, Limyra ve Miletos sinagoglarına dair ayrıntılı bilgiler, yapılara ait üç boyutlu restitüsyon önerileri ve bazı yapılara ait maketler izleyiciyle paylaşılıyor.

2600 yıl önce Trakya ve Anadolu’ya yerleşen Yahudilere ait mezar taşlarının, yazıtların, objelerin ve sinagog kalıntılarının da görülebileceği sergide; Ariel Goldenberg’in yapımcılığını üstlendiği bir kısa film de izlenebilecek.

Sergi, 4 Kasım’dan itibaren Cumartesi günleri hariç 10:00-17:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

(DŞ)

bianet