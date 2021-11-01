YENİKAPI KİLİSESİ YÖNETİCİLERİNİN ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 1 Kasım 2021, Pazartesi, kilise din görevlisi Peder Nerses Ayvazyan önderliğindeki ve Murat Karaman başkanlığındaki Yenikapı S. Tateos – Partoğimeos Kilisesi heyetini kabul etti.

Ziyaretçiler, kilisenin yıllık kutlamalarının 5 Aralık 2021, Pazar günü gerçekleşeceğini belirterek, Patrik Hazretleri’ni kutlamalara davet ettiler.

Ayrıca, kiliseyle ilintili güzel bir gelişmeyi de Patrik Hazretleri’nin dikkatine sundular. Fatih’in Aksaray semtinde bulunan ve kiliseye ait 72 metre karelik taşınmaz geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlâk edilmişti. 2012 yılında başlayan dava süreci, geçtiğimiz yıl vakfın lehine sonlanmıştı. Bu bağlamda mülkün mukabili bedel vakıf hesabına yatırılmıştı.

Ruhani Önderimiz, kilisedeki bu güzel gelişmeyi sevinçle karşıladı. Bu kazancın, cemaatimizin diğer kurumlarının yararına da kullanılmasını arzuladığını belirtti. Yöneticiler, bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi okullarımıza yardım yapmaya hazır olduklarını belirttiler. Patrik Hazretleri, görüşme sonunda ziyaretçileri takdis etti ve kendilerine başarılar diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/