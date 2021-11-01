Yazar Doğan Akhanlı hayatını kaybetti

Hatırlama kültürü ve insan hakları konularında da çalışan edebiyatçı, çok sayıda ödüle layık görülmüştü

Almanya’nın Berlin kentinde yaşayan yazar Doğan Akhanlı 64 yaşında vefat etti. Akhanlı, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Yıllar boyunca Köln’de hayatını geçiren yazar, son yıllarda Berlin’de yaşıyordu.

1957 yılında Artvin’de dünyaya gelen Doğan Akhanlı, çok sayıda roman ve tiyatro eseri kaleme aldı. 1991 yılında siyasi nedenlerle Almanya’ya iltica eden Akhanlı, 2001 yılında Alman vatandaşlığına geçti. Akhanlı, insan hakları, tarih ve hatırlama kültürü üzerine yaptığı çalışmalarla da biliniyordu.

Ölümü sevenlerini üzdü

Almanya PEN Başkanı Deniz Yücel, Twitter paylaşımında “güzel romancının”, “Ermeni soykırımı konusunda tarihle yüzleşmek uğruna mücadele eden bir düşünürün” ve arkadaşının yasını tuttuğunu belirtti.

Türkiye-Almanya Kültür Forumu da Twitter hesabından, kurucuları arasında bulunan Doğan Akhanlı’nın ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirdi. Paylaşımda, Akhanlı’nın hayatı boyunca insan hakları ve “Ermeni soykırımı” konularında çalıştığı belirtilerek, “Demokrasiye, halklar arasındaki diyaloğa ve nefretin üstesinden gelmek için gösterdiği çaba bize her zaman ilham verdi ve ilham vermeye devam edecek” denildi.

Gazeteci Can Dündar, da “Sürgünde iyi bir yazarı, mütevazı, sımsıcak bir dostu, birikimli bir entelektüeli” kaybettiğini ifade etti.

Sol Parti üyesi Berlin Kültür Senatörü Klaus Lederer de, paylaşımında “Tanıma şansı yakaladığım, nazik bir insanı, zeki bir edebiyatçıyı ve insan hakları ve hatırlama için mücadele eden kişinin yasını tutuyorum” ifadelerini kullandı.

Çok sayıda ödül aldı

Hatırlama kültürü alanında yaptığı çalışmalarla Berlin Demokrasi ve Hoşgörü Birliği tarafından pek çok ödüle layık görülen Doğan Akhanlı, 2013 yılında Pfarrer Georg Fritze İnsan Hakları, 2015 yılında Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Parlamentosu “Adil İnsan” ödülüne layık görüldü. Avusturya’da 2018 “Avrupa Hoşgörü” ödülü verilen Akhanlı, 2019 yılında da Goethe Madalyası aldı.

Uluslararası yazarlar ve şairler birliği PEN üyesi olan, kitaplarını Türkçe yazan Akhanlı’nın kitapları arasında “Madonna’nın Son Hayali,” “Fasıl,” Babasız Günler,” “Kıyamet Günü Yargıçları” bulunuyor.

Kırmızı bülten Almanya’nın tepkisine yol açtı

19 Ağustos 2017’de tatil için gittiği İspanya’da Türkiye’nin Interpol nezdinde çıkarttığı kırmızı bülten nedeniyle gözaltına alınması ve pasaportuna el konduğu için bir süre İspanya’da kalmak zorunda olması Almanya ile Türkiye arasında gerginlik yarattı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, o dönemde yaptığı açıklamada Türkiye’yi uluslararası polis teşkilatı Interpol’ü kötüye kullanmakla suçlayarak, Interpol’ün “bu tür şeyler için” kullanılamayacağını söyledi. Akhanlı’nın Almanya’ya dönmesi sonrasında da, Berlin yazarın Türkiye’ye iadesini “ihtimal dışı” diyerek, reddetti. Akhanlı, o dönemde yaşadıklarını “Granada’da Tutuklanma: Türkiye faşizme doğru mu gidiyor?” adlı kitabında anlattı.

Türkiye’de birçok kez cezaevine konulan Akhanlı, 2010 yılında İstanbul’a gidişinde, 1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa katıldığı iddiasıyla havaalanında tutuklandı. Hakkındaki davadan 2011 yılında beraat etmesine rağmen, 2013 yılında Yargıtay’ın kararı bozmasıyla bu kez Akhanlı hakkında “ağırlaştırılmış müebbet hapis” istemiyle yeniden dava açıldı. Akhanlı’nın İspanya’da gözaltına alınmasına neden olan kırmızı bültenin de bu suçlama ile ilgili olduğu belirtilmişti.

T24