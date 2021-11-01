UNESCO Yaşayan Miras Dergisi: Ermeni Somut Olmayan Kültürel Mirasına Yansıma

UNESCO himayesinde Sofya Güneydoğu Avrupa Somut Olmayan Kültürel Miras Bölge Merkezi’nin girişimiyle ve Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın katılımıyla “Yaşayan Miras” dergisinin 2021 yılında bir diğer sayısı yayınlandı.

UNESCO’nun 75. yıldönümüne adanmıştır ve Güneydoğu Avrupa bölgesindeki somut olmayan kültürel mirası korumanın zorluklarını sunar.

Derginin yıllık sayıları 2003 UNESCO’ya atıfta bulunuyor. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasına İlişkin Sözleşme çerçevesinde üye devletlerin somut olmayan kültürel mirasının korunmasının çeşitli tezahürleri. 2021 Konu ile ayrıntılı bilgi edinmek için buradan bakabilirsiniz.

Ermenistan Kamu Radyosu