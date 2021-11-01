Türkiye Yahudilerinin hikâyesi “Kulüp”te

Başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Metin Akdülger ve Fırat Tanış’ın paylaştığı dizi 5 Kasım’da Netflix’te yayınlanacak.

Hikâyesi gerçek hayattan esinlenilerek hazırlanan yeni dizi “Kulüp”, Yahudi bir kadın olan Matilda ve kızı Raşel’in hayatına odaklanıyor.

Başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Metin Akdülger ve Fırat Tanış’ın paylaştığı dizi 5 Kasım’da Netflix’te yayınlanacak.

Türkiye Yahudilerini merkeze alan “Kulüp”ün yaratıcısı Zeynep Günay Tan, Seren Yüce ile dizinin yönetmenliğini paylaşıyor. “Kulüp”ün yapımcılığını ise Saner Ayar ve Ayşe Durmaz üstleniyor.

10 bölümden oluşan dizi, iki kısım olarak yayınlanacak.

1955 yılı İstanbul’unda geçen hikaye, dönemin popüler gece kulübünde çalışan eski mahkum Matilda ve hapisten çıktığı güne kadar kendisinin varlığından habersiz olan kızı Raşel’in yaşam macerasını anlatıyor.

Matilda’nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel’i Pera’nın belalı yakışıklısı olan Fıstık İsmet’ten uzak tutmak için çabalar.

Pera’daki bir gece kulübünde çalışmaya başlayan Matilda aynı zamanda patronu Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim’in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. “İnsan ailesini seçemez derler, aslında seçebilirsin” mottosuyla ilerleyen dizideki karakterlerin her biri kendi hikayesinin “öteki”sidir. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir. Kulüp, Matilda’nın gelişiyle yepyeni bir ruha bürünür.

Şalom’da yer alan habere göre çekimlerde dönemin Yahudi kültürünü doğru yansıtabilmek için Türk Yahudi Toplumu üyelerinden danışmanlık alındı. Oyunculara bazı Ladino ifadeler öğretildi ve bir sahnede geleneklere uygun şekilde Şabat sofrası kuruldu.

(AÖ)

bianet