“Türk Konseyi’nin yargı ayağının olmaması gerçekten eksiklik olurdu”

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, “Türk Dili Konuşan Devletler Başsavcılar Şurası”na katılmak için Bakü’ye geldi. Şuranın kuruluş belgesinin imzalanması sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin, “Türk Keneşi bundan sonra diğer alanlarda da daha da güçlenerek, değişik kurumlarla bir araya gelerek dünyada söz sahibi kurumlardan biri olacak” dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev’in davetiyle, “Türk Dili Konuşan Devletler Başsavcılar Şurası”na katılmak için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.

Türk Dili Konuşan Devletlerin Başsavcılıkları arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla daimi bir istişare ve çalışma mekanizmasının oluşturulmasının önemi hususunda aynı görüşü paylaşan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev’in ortak girişimiyle başlayan sürecin sonucunda, Kırgız Cumhuriyeti Başsavcısı Kurmankul Zuluşev, Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcısı Nigmatilla Yuldoşev ve Kazakistan Cumhuriyeti Başsavcı Birinci Yardımcısı Berik Asilov’un katılımıyla “Türk Dili Konuşan Devletler Başsavcılar Şurası” kuruluş belgesi Bakü’de imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kuruluşuyla ilgili olarak videolu bir mesaj gönderdiği şuraya, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’de bir mesaj gönderdi.

“TÜRK KONSEYİ’NİN YARGI AYAĞININ OLMAMASI GERÇEKTEN EKSİKLİK OLURDU”

Başsavcı Şahin, şuranın ilk bölümünün ardından verilen arada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türk Konseyi’nin iletişim, medya, ulaştırma ve birçok alanda işbirliği gerektirdiğini belirten Şahin, “Bunun yargı ayağının olmaması gerçekten eksiklik olurdu. Başsavcılıklar yargının önemli bir kısmını, soruşturmanın başlangıç kısmını oluşturuyor. Biz bu oluşumu kurmakla Türk Keneşi’nin daha güçlü hale gelmesinin önünü açmış oluyoruz. Yargı ayağı artık oluşturulmuş oldu. Türk Keneşi bundan sonra diğer alanlarda da daha da güçlenerek, değişik kurumlarla bir araya gelerek dünyada söz sahibi kurumlardan biri olacak” diye konuştu.

“TÜRKİYE OLARAK BİZ BU KONUDA (ULUSLARARASI MAHKEMEDE ERMENİSTAN’A KARŞI DAVA) AZERBAYCAN’A ELİMİZDEN GELEN YARDIMI YAPMAYA HAZIRIZ”

Ermenistan’ın yaptığı bombalama sonrasında askeri alanın bombalandığını iddia etmesi, daha sonra bombalanan alanın sivil yerleşim yeri olduğunun anlaşılması konusuyla ilgili olarak Başsavcı Şahin, “Askeri alan olduğu iddia edilmişti, oranın bir yerleşim yeri olduğu, çocukların oyuncaklarının olduğunu gördük. Askeri alanla hiçbir ilgisinin olmadığını gözümüzle gördük. Bildiğim kadarıyla Azerbaycan uluslararası mahkemede bu konuyla ilgili dava da açtı. Ben Azerbaycan’ın kazanacağına inanıyorum. Türkiye olarak biz bu konuda Azerbaycan’a elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Uluslararası Savcılar Birliği Bölgesel Toplantısının 2023 yılında İstanbul’da yapılacağını hatırlatan Başsavcı Şahin, bunun hazırlık toplantısının da Bakü’de yapılacağını kaydetti.

Programdan ayrı olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve heyeti, ayrıca Uluslararası Savcılar Birliğinin (IAP) Başkanı Cheol-Kyu Hwang ve heyeti ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede, 2023 yılının Mayıs ayında İstanbul’da yapılması planlanan “Uluslararası Savcılar Birliğinin 10. Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Konferansı”na ilişkin konular ele alınacak. Teması, “Dijitalleşme Çağında Etkin Soruşturma” olarak belirlenen konferansın Türkiye’de düzenlenmesi tarihi bir önem taşıyor.

Bakü’deki programlarda Başsavcı Şahin’e, Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Bahattin Azizağaoğlu, Dr. İlknur Altuntaş, Mutahhar Keleşoğlu ve Ayşegül Ersen eşlik ediyor.

Sabah Gazetesi