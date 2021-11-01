Süleyman Soylu’dan “Ermeni kaymakam” açıklaması: Çok başarılı oldu

Süleyman Soylu “Ermeni kaymakam” iddiaları ile ilgili Abdulkadir Selvi’ye “Sınavlarda çok başarılı olduğunu” söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, Türkiye Ermeni toplumundan bir kişinin kaymakam olacağına yönelik haberlerle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Buna göre soylu, Berk Acar isimli avukatın sınavlarda çok başarılı olduğunu ifade etti.

Selvi, bugünkü köşe yazısında “Ermeni toplumundan avukat Berk Acar’ın kaymakamlık sınavlarını kazandığı haberini Agos’un Twitter hesabında görünce inanamadım” dedi.

Haberi görmesinin ardından İçişleri Bakanı Soylu’yu aradığını aktaran Selvi, “Soylu, Berk Acar’ın, sınavlarda çok başarılı olduğunu, kaymakam olmaya hak kazandığını söyledi. Ama konuşmasından Soylu’nun Berk Acar’ın kaymakam olmaya hak kazanmasından dolayı memnun olduğu sonucunu çıkardım. İlgi gösterdiği belliydi” diye yazdı.

https://www.milligazete.com.tr/haber/8089124/suleyman-soyludan-ermeni-kaymakam-aciklamasi-cok-basarili-oldu



