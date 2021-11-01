Sanat eserleri, el yapımı ürünler. Glendale’de Ermeni festivali düzenlenecek

Artsakh ve Broadway caddelerinin kesiştiği noktada Glendale’de Ermeni kültürü ve ürünlerinin tanıtılacağı bir Ermeni festivali düzenlenecek. Festival, Ermenistan Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğu tarafından düzenleniyor.

Ermenistan Konsolosluğu, 11 Aralık’ta, Ermenistan’dan ABD’ye ithal edilecek ürünlerin, ABD’deki Ermeni organizasyonlarının ürettiği ürünlerin, ABD’de faaliyet gösteren Ermeni şirketlerinin hizmetlerinin ve Ermeni organizasyonlarının faaliyetlerinin Ermeni Festivali’nde sergileneceğini bildirdi. Ermenistan, Artsakh ve California’daki Ermeni organizasyonlarının ileri teknoloji ürünleri, ekonomik ürünleri, sanat eserleri, el sanatları, yiyecek ve içecekleri sunulacak.

Sabah 10:00 ile akşam 22:00 arasında gerçekleştirilecek festivale 20 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Ermeni Festivali’nin amacı, Ermeni halkının yaratıcı imajını vurgulayarak Ermeni sanatını ve kültürünü Amerikan halkına sunmaktır.

Sergiye bir Ermeni kültür programı eşlik edecek.

Ermenistan Kamu Radyosu