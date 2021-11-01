Safrastyan: Türkiye, Erivan’ın Türk ön koşullarını yerine getirmesi halinde Ermenistan ile ilişkiler kuracaktır

Türkiye’nin Azerbaycan ile sorunlarını çözmesi halinde Ermenistan’la ilişkilerini normalleştirmesinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Açıklama, geçtiğimiz aylarda Varanda’da bir havaalanının açılışına katılmak üzere Azerbaycan’a giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Azerbaycan kontrolüne geçen Kovsakan’da İlham Aliyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında geldi.

“Kalıcı bir barış inşa etmenin koşulları şimdi her zamankinden daha elverişli. Bu bağlamda Ermenistan’ın Azerbaycan ile sorunları çözmek için samimi bir irade göstermesi gerekmektedir. Erdoğan, “Bunu yaparsa Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin önünde hiçbir engel kalmaz” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu