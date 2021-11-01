Papa Françesko: ‘‘Krizler, Bizlere Birlikte İnşa Etme Fırsatı Sunuyor’’

Dünya liderleri 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) için Glasgow’da bir araya gelmeye hazırlanırken, Papa Françesko, BBC’nin ‘Günün Düşüncesi’ adlı radyo programı dinleyicilerine iklim krizi ve Covid-19 salgını karşısında birlikte inşa etmenin önemi üzerine düşüncelerini sundu.

Papa, sesli ve görüntülü mesajında, ‘‘İklim değişikliği ve Covid-19 salgını, savunmasızlığımızı ortaya çıkardı ve ekonomik sistemlerimiz ile toplumlarımızın düzeni konusunda birçok şüphe ve endişeyi beraberinde getirdi. Bununla birlikte her kriz, yeni planlar kurma ve bunları hayata geçirme, dünyanın geleceğini düşünme ve ortak amacımızı yeniden değerlendirme becerisi gerektirir’’ dedi.

Krizlerin Yıkıcı Sonuçları

Papa Françesko, toplumu etkileyen birçok krizin etkisine dikkat çekerek, ‘‘Güvenlik duygumuzu ve yaşamlarımız üzerindeki kontrolü kaybettik. Kendimizi daha savunmasız ve korku içinde hissediyoruz. Sağlık, çevre, gıda kaynakları ve ekonomi alanlarında art arda gelen krizlere kapılmış durumdayız. Tüm bu krizler, birbirine derinden bağlı ve toplumu bir arada tutan bağları koparabilecek bir fırtınaya dönüşebilir’’ dedi.

Krizlere Birlikte Dayanmak

Papa, ‘‘Krizler bize ‘her zaman kolay olmayan kararlar’ alma gereğini sunsa da, sıkıntılı zamanlar ‘boşa harcamamamız’ gereken fırsatlardır. Krizlerden tek başımıza çıkamayacağımızı vurgulayan Papa Françesko, ‘‘Krizlerden çıkarabileceğimiz en önemli ders, ‘artık ardına saklanabileceğimiz sınırlar, engeller veya siyasi duvarlar kalmayacak şekilde birlikte inşa etme’ ihtiyacımızdır. Bu bağlamda daha aydınlık bir geleceğe ilerlemek, sadece ortak sorumluluk duygusu, adalete dayalı etkin bir dayanışma ve birlik duygusunun tanınmasıyla sağlanabilir. Tüm bunlar, büyük bir kültürel değişimi temsil ediyor’’ dedi.

İmanla Sürdürülebilir Acil Yön Değişikliği İhtiyacı

Papa Françesko, 4 Ekim’deki dini liderleri, bilim insanlarını ve siyasi liderleri ortak evimizin iyiliği için hareket etmeye çağırdığı toplantıyı hatırlattı. Görüşme sırasında Papa, bir bilim insanının 50 yıl içinde dünyanın yaşanmaz bir yer haline geleceğine dair endişesini paylaştı. Papa Françesko, bunu önlemek için herkesin ‘imanla sürdürülebilir bu acil yön değişikliğine bağlı olması’ gerektiğini vurguladı.

26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26)

1-12 Kasım tarihlerinde İskoçya’nın Glasgow kentinde yapılacak olan İklim Değişikliği Konferansı için hazırlıklar son aşamasına girerken, Papa Françesko, siyasi liderleri ‘mevcut ekolojik krize karşı etkili yanıtlar vermeye ve gelecek nesiller adına somut adımlar atmaya’ çağırdı.

Papa Françesko, mesajını benzeri görülmemiş iklim değişikliği tehdidine karşı dinleyicileri üzerlerine düşen görevi üstlenmeye davet ederek sonlandırdı. (vaticannews)

https://haber.sat7turk.com/papa-francesko-krizler-bizlere-birlikte-insa-etme-firsati-sunuyor/