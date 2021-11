Güney Kore’den Kuzey’e ‘Papa’nın ziyaret teklifini kabul et’ çağrısı

Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore’yei Papa Francis’in ülkeyi ziyaret etme teklifini kabul etmeye çağırarak, bunun ‘bölgedeki barışı güçlendireceğini’ açıkladı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Lee Jong-joo, Kuzey Kore’ye Papa Francis’in ülkeyi ziyaret etme yönündeki teklifini kabul etme çağrısında bulundu.

Cuma günü Papa, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Vatikan’daki Apostol Sarayı’nda bir araya geldi.

Toplantıda ele alınan ana konular arasında Kore Yarımadası’ndaki gerginliği azaltma ve Papa’nın Kuzey Kore’ye olası ziyareti yer aldı.

Yohnap ajansının aktardığına göre Lee, yaptığı açıklamada, “Papa’nın Kuzey Kore’yi ziyaret etme arzusunda olduğu tekrar doğrulandığına göre, Kuzey’in buna yanıt vereceğini ve Kore Yarımadası’nda barışı teşvik etmeye imkan vereceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Pres.Moon(@moonriver365) Holds One-on-one Meeting with Pope Francis

At the meeting held in the Apostolic Palace, President Moon said, “If Your Holiness has the opportunity and pays a visit to North Korea, it will build momentum for peace on the Korean Peninsula." pic.twitter.com/an8Eb7Kjv4

— The Office of President Moon Jae-in (@TheBlueHouseENG) October 29, 2021