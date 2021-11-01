“Ermeni Soykırımı Adalet Savaşçıları” grubunun üyesi Hambik Sasunyan Ermenistan’da

Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnak Partisi) ABD Ofisi’nin aktardığı bilgilere göre 1982’de Los Angeles’teki Türk Konsolosu Kemal Arıkan’ı öldürmekten suçlu bulunan ve erken serbest bırakılan Hambik Sasunyan Ermenistan’a geldi.

Hambik Sasunyan kendi sevincini şu sözlerle ifade etti:

“Size Ermenistan’dan yazmaktan mutluluk duyuyorum. Yaklaşık 40 yıl sonra memleketimde olmanın, kendi suyumu içmenin, havasını solumanın ve ailemin sıcaklığını hissetmenin onurunu yaşıyorum.”

Hambik Sasunyan, “Ermeni Soykırımı Adalet Savaşçıları” grubunun bir üyesiydi.

ERMENİ HABER AJANSI