Ermeni boksör, Azerbaycanlı rakibini ezip geçti

Sırbistan’da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda Ermenistan’ı temsil eden Hovhannes Bachkov (63 kg), Azerbaycanlı boksör Malik Hasanov’u mağlup etti.

Ermenistan Boks Federasyonu, 1/16 finalinde Bachkov’un Azerbaycanlı Hasanov’u ezip geçtiğini belirtti.

Federasyonun yaptığı açıklamada”İlk raundda Bachkov, Hasanov’u 3:2 skorla yendi. İkinci raundda ise hakem, sporcumuzu engellemek için her şeyi yaptı, hatta uyarıda bulundu ancak yan hakemler Bachkov’a 4:1 avantaj sağladı.” ifade edildi.

1/8 finalinde Ermenistan’ın 7 temsilcisi var.

ERMENİ HABER AJANSI