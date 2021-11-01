Boğos Levon Zekiyan Kimdir?

BOĞOS LEVON ZEKİYAN: 1943’te İstanbul’da doğdu. 1974’ten 1981’e kadar Venedik’teki San Lazaro Ermeni Akademisi Genel Sekreteri, 1976’dan beri Venedik Üniversitesi Ermeni Dili Ve Edebiyatı Kürsüsü Başkanı, 1990’da Roma’da düzenlenen “İtalya’da Ermeniler” konulu serginin bilimsel organizatörü, Padux-Araxes ve İtaliarmenia dernekleri kurucu üyesi. Sayısız bilimsel çalışma, makale, kitap yazmış, dünyanın dört bir yanında konferanslar vermiştir. Ermeni Dili ve Tarihi konularında dünyanın sayılı bilim adamlarındandır.

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