Biarritz’de Ermeni Soykırımı kurbanları için bir anıt açıldı (Foto)

29 Ekim’de Ermenistan Cumhuriyeti’nin Fransa Büyükelçisi Hasmik Tolmajyan, Fransa’nın Biarritz kentindeki Ermeni Soykırımı kurbanları için bir anıtın açılışına katıldı.

Açılış törenine Biarritz Belediye Başkanı Meder Aristogi, Bayonne Vali Yardımcısı Philippe Le Muan Surzur ve “Agur Armenia” Ermeni örgütünün Başkanı Kleman Parakyan katıldı. Etkinliğe Fransa Ulusal Meclisi Milletvekili Vincent Bruyne, çevre illerin belediye meclislerinin temsilcileri, tanınmış kişiler ve Ermeni toplumu temsilcileri de katıldı.

Fransa’daki Ermenistan Büyükelçiliği’nden edinilen bilgilere göre Büyükelçi Tolmajyan konuşmasında Biarritz Belediye Başkanı’na Ermeni Soykırımı kurbanları için dikilen anıt için teşekkür ederek, Ermeni Soykırımı’nın 1,5 milyon kurbanını, Artsakh savaşı şehitlerini ve ayrıca Artsakh savaşı şehitlerini anmanın önemini vurguladı.

Aynı gün Büyükelçi Tolmajyan, Biarritz Belediye Başkanı Meder Aristogi ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Biarritz’deki küçük ama aktif Ermeni toplumunun hem şehrin kültürel, ekonomik ve kamusal yaşamındaki rolüne hem de Ermeni-Fransız dostluğu ilişkilerini güçlendirmeye yönelik girişimlere değindiler.

Belediye başkanının ricası üzerine Büyükelçi Tolmajyan, 2020 yılında Artsakh’a karşı başlatılan 44 günlük savaş nedeniyle bölgedeki durumu sundu.

ERMENİ HABER AJANSI