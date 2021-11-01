Berlin Polisi, Holokost Anıtı’na saygısızlık yapan çalışma arkadaşları adına özür diledi

Berlin polis şefi, II. Dünya Savaşı sırasında katledilen Yahudileri temsil eden Holokost Anıtı’na meslektaşlarının yaptığı saygısızlık adına özür diledi.

Berlin Polis Şefi Barbara Slowik, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi iktidarı altında soykırıma maruz kalan yaklaşık 6 milyon Yahudi anısına yapılan Holokost Anıtı’nda, çalışma arkadaşlarının şınav çektiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine özür diledi.

Meslektaşlarının sergilediği davranışların katledilenlerin anısına saygısızlık olduğunu dile getiren Slowik, memurlara açılan soruşturmanın takipçisi olacağını dile getirdi.

Polis memurlarını temsil eden sendika da konuyla ilgili açıklama yaparak, meslektaşlarını kınadı ve özür diledi. Açıklamada, “Holokost anıtı, bir oyun alanı değildir” denildi.

Berlin’deki Holokost Anıtı, Peter Eisenman tarafından Doğu ve Batı Berlin arasında 19,000 metrekarelik bir arsa üzerine yerleştirilmiş devasa taş bloklardan inşa edildi. Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği anıt, II. Dünya Savaşı’nda katledilen insanları temsil ediyor.

Sputnik Türkiye