ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀԱՅՐԸ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԵՑ ԻՐԱՒԱԲԱՆ ՊԷՐՔ ԱՃԱՐԸ / PATRİK HAZRETLERİ BERK ACAR’I TEBRİK ETTİ

Մամլոյ սիւնակներուն մէջ անցեալ շաբաթ արձագանգ գտած էր, Իրաւաբան Պէրք Աճարի Գաւառապետ դառնալու քննութեանց մէջ ձեռք բերած յաջողութիւնը։ Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, իրազեկ դառնալով այս յաջողութեան, հեռաձայնային կապ հաստատեց Պերք Աճարի հետ եւ շնորհաւորեց զինքը։ Մեր Հոգեւոր Պետը, յաջողութիւն մաղթելով երիտասարդ իրաւաբանին, իր ապագայ գործունէութեանց մասին բարեմաղթութիւններ ըրաւ։ Հարկ է յիշեցնել, թէ՝ երիտասարդ իրաւաբանը շրջանաւարտներէն է Սահակեան Նունեան Վարժարանի։

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Geçtiğimiz hafta çeşitli basın organlarında, Avukat Berk Acar’ın Kaymakamlık sınavlarında üstün başarı gösterdiği haberi yer almıştı. Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, bu gelişmeden haberdar olarak, bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, kendisini kutlamıştır. Ruhani Önderimiz, genç avukata, gelecekteki çalışmalarında başarılar diledi. Genç avukat, aynı zamanda Sahakyan Nunyan Okulu’nun mezunlarındandır.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/