Tahran Ermeni Başpiskoposu: Suriye’nin Yanındayız Ve Zaferinden Eminiz – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

TAHRAN – Tahran Ermeni Başpiskoposu Sibo Sarkissian, teröre karşı savaşında Suriye’ye desteğini yineledi.

Sarkissian, Suriye’nin Tahran Büyükelçisi Şafiq Diub ile Tahran’daki büyükelçilik merkezinde yaptığı görüşmede, “teröre karşı savaşında Suriye liderliğinin ve halkının yanındayız ve Suriye’nin kendisini hedef alan, egemenliğini ve bağımsızlığını baltamaya çalışan tüm komploları yeneceğinden eminiz” dedi.

Sarkissian, “Suriye, tüm sakinleri ve çocukları arasında bir medeniyetler, tarih, miras, sosyal çeşitlilik, sevgi ve bir arada yaşama ülkesidir” dedi.

Büyükelçi Diub ise, “Suriye’nin birliğini, sosyal ve dini dokusunu hedef almaya yönelik tüm girişimler, Suriyelilerin ülkelerine olan tutkuları ve sevgileri ile birlik, egemenlik ve haysiyetini savunmak için gösterdikleri fedakarlıklar nedeniyle her zaman başarısız oldu” dedi.

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