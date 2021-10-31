Kapalıçarşı deri değiştiriyor

BULUT YAMANDAĞ

Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 1460 yılında yaptırılan ve halihazırda megakentin en değerli noktalarından biri olarak kabul gören tarihi Kapalıçarşı’daki restorasyon çalışmaları tam gaz devam ediyor. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, 2022 yazında bitmesi hedeflenen çalışmaları yerinden takip ederek incelemelerde bulundu. Ergün “Çalışmalarımızı 7 kişilik bilim kurulunun koordinasyonunda gerçekleştiriyoruz. İnşallah tarihi dokusuna uygun ve çok daha güzel bir Kapalıçarşı ortaya çıkaracağız” diye konuştu.

Temeli bizans döneminde atılan, 1460 yılında ise Fatih Sultan Mehmet Han’ın emriyle benliğine kavuşan 561 yıllık tarihi Kapalıçarşı yeniliyor. İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve Kapalıçarşı Yönetim Kurulu ortaklığında 65 bin metrekarelik alanda beden duvarlarının güçlendirilmesi, altyapının ve sokaklarının yenilenmesi için geçtiğimiz yıl Eylül ayında başlatılan restorasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve projenin teknik ekibi, 65 sokakta yaklaşık 2 bin 500 dükkana ev sahibi yapan Kapalıçarşı’daki çalışmaları yerinden takip ederek incelemelerde bulundu.

KABLOLAR TARİH OLUYOR

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ergün “Yaklaşık bir yıldır burada durmadan çalışıyoruz. 17 bin metrekare taban döşemesi yapıldı. Öte yandan kablolar kaldırılıyor. Tarihi çarşının her sokağında birbirine girmiş kabloları görmek mümkün, bu çirkin görüntüyü ortadan kaldıracağız. Bir diğer husus da beden duvarları. Duvarlarda gözle görülemeyen kılcal çatlaklar oluşmuş bunların bakımı da yapılıyor” dedi.

KALEM İŞİ SANAT İŞİ

Turan: Çalışmaları 2022 yazında bitirmeyi hedefliyoruz. En son bitecek iş kalem işi. 40’ın üzerinde sadece kalem işi işçisi var. Kalem işi en hassas olduğumuz iş, bu konuda taviz vermek istemiyoruz. Kalem işi bizim sanatımızı yansıtan önemli bir iş. 7 kişilik bilim kurulu koordinasyonunda çalışıyoruz. İnşallah geçmişin dokusuna uygun ama çok daha güzel bir Kapalıçarşı yaratacağız” diye konuştu.

Sabah Gazetesi