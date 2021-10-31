Grev: Bursa’da kadın işçilerin direnişine 111 yıl sonra bakış

Bursa’da Ermeni, Rum, Türk kadınların direnişi sinemada. Metin Yeğin’in yazıp yönettiği “Grev” filmi, dağıtım engeline rağmen dayanışma sayesinde az sayıda sinemada gösterime girdi.

Sevan Ataoğlu-

‘Grev’, Osman İmparatorluğu’nun son döneminde kötü çalışma koşullarına karşı birlikte direniş gösteren Müslüman ve gayrimüslim kadınların hikayesini konu ediyor. Farklı karakterler üzerinden kadınların gösterdikleri eşsiz direnişin anlatıldığı filmin konusu şöyle:

Sufrajet* nedeniyle başı belaya giren İngiltere vatandaşı Sarah, ülkesinden ayrılarak göstermelik bir evlilik yaptığı eşi John’un yanına Bursa’ya gider. John ise aynı zamanda Düyun-u Umumiye’nin yöneticisidir.

Bursa’da ipek imalatında çalışan biri Rum diğeri Ermeni iki işçi lideri Sofia ve Zabel, işçilerin sözcüsüdür. Çalışma koşullarının kötülüğüne tepki olarak başlayan grev, kentteki az sayıda Ermeni ve Rum sosyalistin de katkılarıyla dokuma ve diğer departmanlara da yayılıyor ve beş bin işçinin katılımına ulaşıyor.

Film, Bursa’da örgütlenen bu ilk grevin hikâyesini, Selanik doğumlu bir İspanyol olan II. Enternasyonal’in bir temsilcisinin gözünden anlatıyor. Bu temsilciyi “La Casa de Papel” dizisinde Lizbon karakterini canlandıran Itziar Ituño Martínez oynuyor. Tara Demircioğlu da oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Filmin hangi sinemalarda gösterimde olduğunu, seans bilgilerini Twitter’da Metin Yeğin’in hesabından takip etmek mümkün. Birçok sosyal medya kullanıcısı da filmin daha çok salonda gösterime girmesi için kampanya başlatmış durumda.

yüzyılın başlarında Birleşik Krallık ve ABD’de kadınların seçme ve seçilme hakkını savunan kadın hakları savunucuları süfrajet olarak nitelendirilmiştir. Süfrajet hareketleri ağırlıklı olarak orta sınıftan gelen kadınlar tarafından yürütülmüştür. (w)



Agos