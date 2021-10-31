Fener Patriği Rus Patriğe çattı: Onlar nankör umurumda değil

İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi’nin Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni bağımsız olarak tanıması nedeniyle Moskova Patrikhanesi ile üç yıldır süren kavga kızıştı.

ABD’de bulunan Fener Patriği Bartholomeos, New York’ta düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada Rus Ortodoks Kilisesi’ni kızdıran Ukrayna Kilisesi’ne bağımsızlık verilmesiyle ilgili konuştu. Bartholomeos, “16’ncı yüzyılda, Rusya Kilisesi’nin bağımsızlığını da biz tanıdık. Aynı şeyi Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Romanya ve Arnavutluk’ta da yaptık. Nüfusu 40-50 milyon olan Ukrayna için de niye aynı şeyi yapmayalım? Moskova Patrikhanesi, misilleme olarak dini ayinlerde adımı anmamaya karar verdi. Çok da umurumdaydı. Fener’de, bu misillemeye tepki göstermedik. Ayinlerimizde, Moskova Patriği Kiril’in adını zikretmeyi sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

PATRİK, ABD’de VAKIF KURDU

Patrik, merkezi İstanbul’da olan Fener Patrikhanesi’nin dünya çapında gördüğü itibarın, Türkiye’de gördüğü itibardan daha yüksek olduğunu söylerken, ABD Başkanı Joe Biden ile kişisel bir dostluğu olduğunu da belirtti. ABD’de kurulan ve 18 milyon doların toplandığı “Bartholomeos Vakfı” için ise Patrik, “Toplanan paralar Bartholomeos’un cebine girmeyecek. Patrikhanenin bir sürü sorunu var. Ekonomik açıdan geleceğini teminat altına almalıyız” dedi.

O BAŞPİSKOPOSA DESTEK

Patrik, ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da hazır bulunduğu etkinlikte, eylül ayında New York’taki Türkevi’nin açılışına katıldığı için Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından sert tepkilere hedef olan İstanbul Bakırköylü Amerika Başpiskoposu Elpidoforos’a “Ona güvenimiz tam” diyerek destek çıktı.

NİYE KAVGALILAR

Ukrayna Kilisesi, özellikle SSCB’nin dağılmasından sonra, Fener ile Moskova Patrikhaneleri arasında doruğa çıkan nüfuz çekişmesinin son halkasını oluşturuyor.

17’nci yüzyıldan 2018 Aralık ayına kadar Moskova Patrikhanesi’ne bağlı olan Ukrayna Kilisesi, Kırım’ın ilhakı ve Ukrayna’nın doğusunda yaşanan ayrılıkçı çatışmaların da etkisiyle Rus Kilisesi’nden ayrılmak için Fener Patrikhanesi’ne başvurdu.

Patrikhanenin Aralık 2018’de Bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni ilan etmesi üzerine Moskova Patrikhanesi, Fener ile tüm ilişkileri kesmekle kalmadı, Moskova Patriği Kiril, Rus kiliselerindeki ayinlerde Patrik Bartholomeos’un adının zikredilmesini de yasakladı.

Hürriyet Gazetesi