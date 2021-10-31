ABD tarafından serbest bırakılan Türk konsolosun katili Ermenistan’a yerleşti

Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı 28 Ocak 1982’de, California’daki Wilshire Bulvarı ile Comstock Caddesi’nin kesiştiği yerde, arabasının içinde kırmızı ışıkta beklerken şehit eden ASALA üyesi terörist Hampig Sasunyan, ABD mahkemesi tarafından şartlı salıverilmesinin ardından 29 Ekim itibariyle Ermenistan’a yerleşti. Sasunyan, Ermeni basını tarafından aktarılan açıklamasında 40 yıl sonra Ermenistan’a ayak basmaktan duyduğu sevinci aktardı. Armenian Weekly’de yer alan habere göre, Başkonsolos Arıkan’a suikast düzenlemekten müebbet hapis cezası alan Ermeni terörist hapse girdiğinde 19 yaşındaydı, şimdi ise 58 yaşında. 5 KEZ ŞARTLI TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU Terör örgütü ASALA, yurt dışındaki Türk diplomatlarına yönelik 1970’lerde başlayan ve 1980’lerde devam eden çok sayıda saldırı gerçekleştirmiş, saldırılar neticesinde 31’i diplomat 58 Türk vatandaşı şehit olmuştu. Dönemin Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu olan Kemal Arıkan, 28 Ocak 1982’de, ASALA üyeleri Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba tarafından uğradığı suikast sonucu şehit edilmişti. Katliamın ardından yakalanan Sasunyan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Sasunyan, 2006’dan itibaren 5 kez şartlı tahliye talebinde bulunmuş, talepler Türkiye’nin de girişimleri ile reddedilmişti. Ancak, Sasunyan, 27 Aralık’ta, bu kez şartlı tahliye edildi. AZERBAYCAN’DAN AÇIKLAMA Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, 1982’de şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ın katili terörist Hampig Sasunyan’ın, şartlı tahliye kararının ardından üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmesine tepki gösterdi. Abdullayeva, şehit Los Angeles Başkonsolosu Arıkan’ın katili terörist Sasunyan’ın serbest bırakılması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Sasunyan’ın, terör örgütü üyesi olduğunu hatırlatan Abdullayeva, “Sasunyan’ın serbest bırakılması kararını kınıyoruz. Bir teröristin serbest bırakılması tehlikelidir aynı zamanda terörizmi teşvik etmeye de hizmet ediyor” ifadesini kullandı. Abdullayeva, Ermenistan basınındaki haberlere göre Sasunyan’ın o ülkede olduğunu belirterek teröristin herhangi bir şekilde kahramanlaştırma girişimlerinin engellenmesi gerektiğini kaydetti. Cumhuriyet Gazetesi