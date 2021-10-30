ABD, Türkiye’nin Suriye’deki askeri harekatlarından endişeli

ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu (USCIRF) başkanı Nadine Maenza, Türkiye’nin kuzey Suriye’ye yönelik yeni bir askeri harekat düzenleme ihtimalinden duydukları endişeyi dile getirerek “Türkiye’nin askeri harekatı alevlendirmesinin, hem Türkiye’nin hem de IŞİD’in daha önceki harekatlarıyla zaten ciddi zarar vermiş olduğu Hristiyanları ve diğer toplulukları büyük ölçüde tehlikeye attığını” söyledi.

USCIRF’in sosyal medya hesaplarında yayınlanan yazılı açıklamada, ABD Yönetimine “kuzey ve doğu Suriye’deki dini ve etnik azınlıkları olumsuz etkileyen tüm faaliyetleri durdurmak için Türkiye ile derhal temas etme” çağrısında bulunuldu.

Türkiye, Suriye’de bugüne kadar üç sınır ötesi askeri operasyon gerçekleştirdi. Bunlar, Halep’in kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı (Ağustos 2016-Mart 2017), Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı (Ocak 2018-Mart 2018) ve Tel Abyad ile Serekaniye arasındaki bölgede Barış Pınarı Harekatı (Ekim 2019) idi.

Uzmanlar Türkiye’nin Rusya veya ABD’nin yeşil ışığı olmadan yeni bir operasyon başlatmasını pek olası görmüyor. (Kronos)

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