Zakharova: Ulaşım yollarının yeniden açılması için en uygun yolu üçlü bir çalışma grubudur

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi temsilcisi Maria Zakharova, gazetecinin sorusunu yanıtlayarak Kafkasya’da ulaşım ve iletişim engellerini kaldırmanın en uygun yolu, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya olarak üç ülkenin Başbakan Yardımcılarının başkanlık ettiği üçlü bir çalışma grubunun olduğunu vurguladı.

Zakharova gazetecinin sorusuna cevaben yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu formatta sekiz oturum gerçekleşti, tüm taraflar faaliyetleri takdirle karşılıyorlar. Genel olarak, oturumların sonuçlarının hemen ardından çok sayıda yorum yapılmıştır. Böylece bu grubun çalışmalarının ayrıntılarını şahsen öğrenebilirsiniz. Buna göre, Güney Kafkasya’daki tüm ekonomik ve iletişim bağlantılarının yeniden açılmasına ilişkin üçlü anlaşmaların uygulanmasına katkıda bulunan açıklamaları ve adımları doğru buluyoruz.”

ERMENİ HABER AJANSI