Suriyelilere Keyfi Sınırdışı ve Hepimiz Göçmeniz’in Cevabı

ELİ HALİGUA

Sokak röportajında Suriyeli sığınmacıya yönelik“Sen benden daha rahatsın, Ben muz yiyemiyorum, kilolarca muz alıyorsunuz pazarlardan”, “Kuaförden çıkmıyorsunuz” sözlerinden sonra Suriyeli gencin “Paramızla yapıyoruz, bedavaya değil” sözleri ile verdiği karşılığa “Devlet yapıyor devlet” yanıtı verilmişti.

Bu sokak röportajında Suriyeli gencin üzerine gidip onun rencide edilmesinden ve Türkiye’deki sığınmacılara karşı nefretin körüklenmesinden rahatsız olan başka Suriyeli gençler tepki için muz yedikleri videoları paylaştı. Paylaşımların ardından videoyu paylaşan 7 genç hakkında sınırdışı dilme kararı verildi.

Hepimiz Göçmeniz Platformu Açıklaması

Toplumu provoke ettiği gerekçesiyle yaşanan keyfi sınırdışı edilmeleri kararının ardından Hepimiz Göçmeniz Platformu bir açıklama yaptı ve alınan kararı kınadı. Platformun yaptığı açıklama şu şekilde:

“İçişleri Bakanlığı, “sosyal medyada ‘muz yeme’ eylemi içerikli paylaşım yapan” 7 kişinin yakalanıp haklarında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını duyurdu. Açıklamada bu türden paylaşım yapan herkesin tespit edileceği ve haklarında gerekli işlemlerin yapılacağı da söyleniyor.

Videolarda tek bir kelime konuşma bile geçmiyor. Yalnızca kendisinin muz yiyemediğini Suriyelilerin ise kilolarca muz yediklerini iddia eden bir kişinin sesi eşliğinde muz yiyen insanlar var. Ancak nasıl oluyorsa bu kısa videolar “provokasyon” olarak nitelendirilip sınır dışı etme ile cezalandırılıyor.

Sesin alıntılandığı videoyu izlediğimizde ise Suriyeli genç bir kadının bir güruh tarafından sorguya çekilerek, savaştan kaçmakla, kuaförden çıkmamakla, herkes açken muz yemekle suçlandığını görüyoruz.

Açıklamada kim provoke ediliyor, neye provoke ediliyor bununla ilgili herhangi bir açıklama yapma gereği duyulmamış. Eğer “halkı Suriyelilere karşı kışkırttıkları” iddia ediliyorsa, bu iddiaya cevabımız açık ve net olmalıdır: provokasyon yapanlar muz yiyen Suriyeli gençler değil, Suriyelilerin kamu kaynaklarından hibe alarak ekmek elden su gölden yaşadıkları yalanını söyleyen göçmen düşmanlarıdır.

Provokasyon yapanlar, toplumun ezici çoğunluğu fakirlikle boğuşurken, yoksulluk sınırı 10 bin TL’ye yükselmişken, parasını vergi cennetlerine kaçıran patronları değil Suriyelileri hedefe koyarak halkı birbirine düşürmeye çalışanlardır.

Burada verilmek istenen mesaj açıktır: “Suriyelilerin, bırakın şaka yapmayı, izin almadan parmağını kaldırmaya bile hakkı yoktur”. Tüm göçmenlere “ensenizdeyiz” denilerek, en küçük hareketlerinde kovulacakları düşüncesiyle yaşamaları hedefleniyor.

Ayrıca birkaç muz yeme videosuna milli güvenlik sorunu muamelesi yapılmasıyla, tüm toplumu terörize ederek, fakirlik ve işsizlik gibi gerçek sorunların üstü örtülmeye çalışılıyor.

Böyle bir zorbalığı mümkün kılan ise, göçmenlere mülteci statüsü verilmeyerek tüm temel haklardan mahrum bırakılmalarıdır.

Göçmenlere eşit haklar istiyoruz çünkü göçmenlerin savunmasız bırakılması, resmi mercilere bu gibi manevralar ile halkları birbirine düşürme şansı veriyor.

Sınır dışı işlemleri durdurulmalıdır ve soruşturmalara son verilmelidir. Hiçbir hakaret içermeyen bu sosyal medya paylaşımları suç olarak nitelendirilemez; insanları sınır dışı etmek ve toplumda bir tehdit algısı oluşturmak için kullanılamaz.

İltica insan hakkıdır, tüm göçmenlere mültecilik hakkı tanınmalıdır.

28.10.2021″

https://www.avlaremoz.com/2021/10/29/suriyelilere-keyfi-sinirdisi-ve-hepimiz-gocmenizin-cevabi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=suriyelilere-keyfi-sinirdisi-ve-hepimiz-gocmenizin-cevabi