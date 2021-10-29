Notos’tan Zaven Biberyan sayısı

Notos’un 89. sayısı yayımlandı. Derginin dosya konusu “Doğumunun 100. Yılında Zaven Biberyan” oldu.

DUVAR – Notos’un Kasım-Aralık 2021 sayısı okurla buluştu. 89. sayısında yüzüncü yaşı kutlanan Zaven Biberyan’a yönelen derginin kapak konusu, “Doğumunun 100. Yılında Zaven Biberyan” oldu.

Notos’un Zaven Biberyan’ın eserlerini türlü veçheleriyle ele aldığı dosyada Alara Çakmakçı, Artun Gebenlioğlu, Ekin Kurtdarcan, Behçet Çelik, Lora Sarı, Nazan Maksudyan, Mehmet Fatih Uslu, Sevengül Sönmez, Rober Koptaş ve Sevan Değirmenciyan’ın yazıları; Onur Aşkın, Virginia Elena Patrone ve Seda Mit’in desenleri yer alıyor.

Dosya açıklamasında, “Ermenice edebiyatın en güçlü kalemlerinden biri olan Zaven Biberyan’ın edebi yolculuğu yirminci yüzyıl Türkiye’sine olduğu kadar memlekette Ermeni olmanın ne anlama geldiğine ışık tutuyor” ifadeleri kullanıldı.

NOTOS 89. SAYISINDA NELER VAR?

Derginin yeni sayısında ayrıca, çevirmen ve editör Selahattin Özpalabıyıklar ile editörlük mesleğinin sınırları, incelikleri, zorlukları üstüne bir söyleşi yer alıyor. Aganta bölümünde günümüz edebiyat dünyasına ve güncel kitaplara dair yazılarıyla Fatih Balkış, Başak Bingöl Yüce, Esin Akşar, Aslı İdil Kaynar, Pınarnaz Eren, Yalın Gündüz ve Alper Güngör derginin sayfalarında okurla buluştu.

Bir Yazarın Seçtikleri bölümünde Armağan Ekici okunmasını zorunlu gördüğü kitapları, Deniz Durukan ise en çok etkilendiği yazarı nedenleriyle birlikte Notos’a anlatırken; Doğuş Benli ve Ferit Burak Aydar da kısa sorulara kısa yanıtlarla kendi yazarlık serüvenlerini ve yayımlanan son kitaplarını anlattı. Foto-Yazı bölümünde Joel Meyerowitz’in fotoğrafını Karin Karakaşlı kısa bir anlatıyla yorumladı.

Kitaplık bölümünde Banu Yıldıran Genç Kâmil Erdem’in ‘Yok Yolcu’ adlı öykü kitabını, Esra Ertan Domenico Starnone’nin ‘Şaka’ adlı romanını, Vildan Külahlı Tanış Çilem Dilber’in ilk öykü kitabı ‘Kuyruklu Yalan’ı, Şenay Eroğlu Aksoy Simlâ Sunay’ın ‘Yalancı İçin Bir Boşluk’ adlı öykü kitabını inceledi.

Notos’un bu sayısında öyküleriyle yer alan yazarlar da şöyle; Sara Baume, Fergun Özelli, Kadire Bozkurt, Deniz Eldam, Dilek Karaaslan, Hülya Hacızade, İrem Üreten, Gülsüme Kılıçarslan. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

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