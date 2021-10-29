KUTLU TÜRK ELİ KARS’IN KURTULUŞU’NUN 101. YILI ANISINA,

“Hava öyle soğuk ve puslu ki, şeytan bile mintan giymiş”. Kazım KARABEKİR.

Gazi Mustafa Kemal Paşa “NUTUK” kitabında, 30 Ekim 1920’de Kars’ın kurtuluşunu; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ‘’ilk askeri zaferi” olarak nitelemiştir. Günümüzden 957 yıl önce, Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan; 16 Ağustos 1064 yılında Kars savaşında Bizanslılar’ ı yenerek, Türkiye’nin kuruluş temellerini kutlu ve kutsal KARS şehri topraklarında atmıştı. Bu tarihten sonra, Kars Anadolu nun ebedi TÜRK YURDU olarak Tarihte kalıcı ve KİLİT şehir olmuştur.

Süregelen zamanlarda Osmanlı İmparatorluğunun yıkılma sürecinde Anadolu ya yayılan işgalci-emperyalist “Fransız, İngiliz, İtalyan, Yunan, Ermeni ve Gürcü” gibi dış düşmanların “BÖL-PARÇALA-KAPIŞ-ÇÖK-SAHİPLEN” emellerine karşı, işgal altında olan Türkiye’nin doğu kapısı Kars ve çevresini kurtarmak için, merhametli ve cesuryürekli Doğu cephesi Komutanı Kars’ın kurtarıcısı Kazım KARABEKİR Paşa, Eylül 1920’de hareket başlatarak,30 EKİM 1920 yılında kutsal KARS Yurdunu Türk topraklarına katmıştır.

Yaşadığımız KARS Memleketi; Şehitler, Evliyalar ve Gaziler Yurdudur. Şehrimiz zamanla işgallere, istilalara, yangınlara ve yıkımlara uğramıştır. “ALLAH bizimledir, ALLAH inananlarla beraberdir” inancıyla ve şehadet şerbetiyle yola çıkan Peygamber Ordusu Ecdadımız; Bu güzel yurdu kurtararak, tekrar bizlere emanet etmişlerdir. ” O güzel insanlar,” HAK YOLUNDA GÜZEL İŞLER YAPTILAR”, O Güzel İnsanlar O beyaz atlara binip gittiler”.

KARABEKİR paşa, Kars ve çevresinde Türklere yapılan vahşeti ifade edebilmek için; “Benim dünya gözüyle gördüklerimi, YÜCE ALLAH bundan sonra dünya gözüyle hiçbir göze göstermesin ” anlamlı, vicdani, inançlı sözü ve “DÜNYA GÖZÜYLE TANIKLIĞINI” ortaya koymuştur, anlatmıştır.

Emperyalist ve maşası güçlerin Ülkemiz üzerindeki hayalleri dün olduğu gibi bu gün de devam etmektedir.

Bölgemiz için çok önemli çalışmaları ve eserleri olan Tarihçi, Araştırmacı Fahrettin KIRZIOĞLU, 1972 yılında, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’ nde öğretim görevlisi iken, Üniversite kendisini 6 aylığına Fransa ya sözde ermeni iddialarını araştırmak ve akademik çalışmalar yapması için göndermiştir. Vatansever KIRZIOĞLU, Fransa daki kütüphanelerde ve çevrede yaptığı araştırmalar sonucunda Ermenilerin Türkiye ye yönelik faaliyetleri, işbirlikçileri finansları hakkında 6 sayfalık çok önemli ve titiz bir raporu el yazısı ile imza ederek, DEVLET BÜYÜĞÜMÜZE göndermiştir.

LAKİN bu rapor DEVLET BÜYÜĞÜMÜZÜN ELİNE GEÇMEMİŞTİR. Maalesef önem arz eden bu rapor yerine ulaşmamış sahafçıya düşmüş ve 49 yıl sonra bu raporu Karslı hemşehrimiz koleksiyoner Ertaç GÜNEŞ satın almıştır(Raporun içeriyi hakkında daha sonra ki yazımda bilgi aktaracağım).

Meraklısına: Yazımın eklerinde, Ertaç GÜNEŞ koleksiyonundan, Kars’ın kurtuluşuyla ilgili 50.nci yıl gümüş Kars Madalyası, Kars ve çevresindeki Ermeni mezalimi kitabı, Kazım KARABEKİR adlı kitap,1936 yılı yayınlardan alınmış ve toplanmış,1920 yılı Milli mücadele döneminde KARS ve çevre bölgelerin, 12 adet savaş ve cephe haritaları, Ermeni cephesi haritası,15.kolordu savaş cephe haritası, T.B.M.M nin ilk siyasi anlaşması Gümrü anlaşmasındaki sınırları belirleyen harita,1930 yılında Kars’ta görev yapan, milli mücadeledeki savaşlara katıldıklarını değerlendirdiğimiz, kahraman askerlerimizin fotoğrafları sunulmuştur.

Saygılarımla

https://www.gazetekars.com/kutlu-turk-eli-karsin-kurtulusunun-101-yili-anisina-36304h.htm