Kars’ın işgalden kurtuluşunun 101. yıldönümü! TADİV’den anlamlı konferans

Bu kapsamda 30 Ekim’de Ankara’da TADİV’in Şuşa Kongre merkezinde Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Gürcistan’dan diplomat, siyasetçi, akademisyen, hukukçu ve araştırmacılardan müteşekkil katılımcıların iştiraki ile ‘Kars Antlaşması ve Güney Kafkasya bölgesinin jeopolitik durumu’ adlı Uluslarası Sempozyum gerçekleşecektir .

Sempozum ile ilgili basın açıklaması yapan TADİV mesajında şunları kaydetti:

Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve TBMM tarafları arasında Kars konferansında görüşülüp, 13 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Kars Antlaşması Kafkasya’da bugüne kadar devam eden statükoyu oluşturmuştur. Türkiye’nin hala geçerli olan doğu sınırını oluşturan antlaşmaya taraf olan ülkelerden biri olarak Ermenistan, bağımsızlığının ardından takındığı düşmanca tavır sebebiyle komşularıyla problem yaşamaktadır. Ermenistan’a karşı Türkiye’yi güçlü kılan ve uluslararası kabul görmüş hukuki ve siyasi bir metin olarak Kars Antlaşması günümüzde de önemini korumaktadır.

Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve TBMM tarafları arasında Kars konferansında görüşülüp, 13 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Kars Antlaşması Kafkasya’da bugüne kadar devam eden statükoyu oluşturmuştur. Türkiye’nin hala geçerli olan doğu sınırını oluşturan antlaşmaya taraf olan ülkelerden biri olarak Ermenistan, bağımsızlığının ardından takındığı düşmanca tavır sebebiyle komşularıyla problem yaşamaktadır. Ermenistan’a karşı Türkiye’yi güçlü kılan ve uluslararası kabul görmüş hukuki ve siyasi bir metin olarak Kars Antlaşması günümüzde de önemini korumaktadır.

Türkiye- Azerbaycan ilişkilerinde siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda yeni bir dönemin başlangıcını oluşturan Şuşa Beyannamesinin imzalanmasına hukuku açıdan onay veren Kars Antlaşması 20 maddeden oluşmakta ve aslen Moskova antlaşmasının temellerine dayanmaktadır.

Antlaşmanın yapıldığı dönemde doğu sorunun çözülmesi her devlet için önem taşımaktaydı ve bu sorunun giderilmesiyle tüm ülkeler rahatlama imkânını elde etmişlerdir. Ayrıca Kars antlaşması, Azerbaycan ile yaptığımız ve günümüzde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bir millet iki devlet felsefesinin hukuki yönden de temelini atan ve uluslararası arenada geçerli kılan çok önemli bir antlaşmadır. O dönem içerisinde bu antlaşmayla birlikte Ermenilerin çıkarabileceği sorunlara karşı önlem alınmış ve sınırlar korunmuştur.

ERMENİSTAN HARİÇ HEPSİ KATILIYOR

Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı, Kars’ın işgalden kurtuluşunun yıldönümü olan 31 Ekim günü, Kars Antlaşması’nın 100. Yılı nedeniyle imzacı devletlerin akademisyen ve uzmanlarının katılımıyla, 30 Ekim 2021 tarihinde TADİV-Şuşa Kongre Merkezinde uluslararası bir konferans düzenlenecektir. Türkiye Azerbaycan Dostluk ve İşbirliği Vakfı-Azerbaycan Evi, Diplomasi Vakfı, Türkiye Azerbaycan Dostluk Bilim Sanat ve Ekonomik İşbirliği Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği konferansa Azerbaycan, Rusya, Gürcistan ve Türkiye’den milletvekilleri, akademisyen, diplomat ve araştırmacılardan oluşan toplam 20’ye yakın misafirin sunum yapacağı konferansta Kars Antlaşması’nın Güney Kafkasya’nın jeopolitik dengesine ve bölge devletlerin toprak bütünlüğü ile karşılıklı barış sürecine etkisi, çok yönlü olarak tartışılacaktır. İmzacı devletlerden bir tek Ermenistan yapılan davete iştirak etmemiştir.

Oturumun Başkanlıklarını; Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sema Yel’in üstleneceği ‘Kars Antlaşması’nın 100. yıl dönümü uluslararası sempozyumu’, Kars Âşıklarının Selahaddin Dündar ve Âşık Paşa Susanoğlu’nun ‘Âşıklar Atışması’ ile son bulacaktır.

https://www.aksam.com.tr/guncel/karsin-isgalden-kurtulusunun-101-yildonumu-tadivden-anlamli-konferans/haber-1215258