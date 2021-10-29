Karabağ’a 13.5 milyar dram tahsis edilecek

Ermenistan Hükümeti oturumunda alınan karara göre Artsakh Cumhuriyeti’ne 13.5 milyar dram tahsis edilecek ve bunun 12․2 milyar dramı devletlararası kredi şeklinde olacak.

Tahsis edilen miktarın 1․3 milyar dramı 2021’de ücretsiz olarak sağlanacaktır. Kasım 2012’de Artsakh’ın nüfusu elektrik, gaz temini ve iletişim hizmetleri için finanse edildi.

Devletlerarası kredi, Artsakh hükümetine yıllık %0,001 faiz oranıyla ve 1 Ocak 2025 geri ödeme süresiyle sağlanıyor. 2021 yılında Kasım ayı maaşları, sosyal yardımlar, emekli maaşları, sağlık giderleri, devlet bütçesinde öngörülen tahvillerin geri ödenmesi için öngörülmektedir.

Savaş sonrası dönemde Artsakh’a toplam 120 milyar dram transfer edildi. Artsakh’ın ihtiyaçları için bu artik 5’inci destek programı. Artsakh’ta savaş sonrası durumu eski haline getirmeyi, ekonomik hayatı canlandırmayı ve yerinden edilmiş nüfusun sosyal sorunlarını çözmeyi amaçlıyor.

ERMENİ HABER AJANSI