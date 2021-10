Hristiyan Belgesel Gösterimde: ”Bana Baba’yı Göster”

Stephen Kendrick, 20 yıl boyunca kilise hizmetinde bulunduktan sonra şimdi kardeşleri Alex ve Shannon ile birlikte Hristiyan filmleri yazıyor, konuşuyor ve yapımcılığını üstleniyor.

Stephen Kendrick, Overcomer (İnancın Zaferi), War Room (Savaş Odası), Courageous (Korkusuzlar), Fireproof (Ateş Yakmaz) ve Facing the Giants (Devlerle Yüzleşme) filmlerinin yapımcılığını ve ortak yazarlığını yürüttü. 2021’de Kendrick kardeşlerin vizyona girecek iki filmi var: Filmin 10. yıldönümü vesilesiyle sahneler eklenmiş ve yeniden düzenlenmiş olan Courageous Legacy ile ilk uzun metrajlı belgesel filmi olan Show Me the Father (Bana Baba’yı Göster)

‘Fox & Friends’, CNN ve ABC World News Tonight ile röportaj yapan Stephen, aynı zamanda New York Times’ın çok satan kitapları olan The Love Dare, The Resolution for Men ve The Battle Plan for Prayer’ın ortak yazarlarından.

”Bana Baba’yı Göster”

Fatherhood CoMission ve Hristiyan Film Vakfı’nın yönetim kurulunda görev yapan Stephen, eşi Jill ve altı çocuğu ile birlikte Albany, Georgia’da yaşıyor ve Sherwood Kilisesi’nin aktif üyeleri. İlk belgesel yayınları olan ‘Bana Baba’yı Göster’, Tanrı’nın babalığı hakkında teşvik edici gerçeklerle ve büyüleyici hikâyelerle izleyicileri şaşırtmayı hedefliyor. Kendrick kardeşler, 10 Eylül 2021’de ülke çapında vizyona giren filmle sinemaseverleri inanılmaz bir sinematik ve duygusal yolculuğa çıkaracak.

