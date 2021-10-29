Gafarova: Azerbaycan’ın gücü ise Türkiye’nin gücüdür

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı’nın ev sahipliğinde Azerbaycan Devlet Filarmonisinde düzenlenen resepsiyona Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, siyasetçiler, askeri yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türk halkı ve devleti için iyi dileklerini iletti.

Gafarova, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde başlayan refah ve gelişim yolunun Türk halkının nelere kadir olduğunu dünyaya gösterdiğini kaydetti.

Türkiye’nin özellikle son yıllarda Türk dünyasının büyük devlet adamı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük kalkınma sağladığını vurgulayan Gafarova, “Toplum ve devlet hayatının tüm alanlarında büyük başarılar elde edilmiştir. Türkiye bugün siyasi, ekonomik ve askeri güç bakımından dünyanın en güçlü ülkelerinden biridir. Kardeş ülkenin bu yükselişi bizi kalpten sevindiriyor. Çünkü Türkiye’nin gücü Azerbaycan’ın gücü, Azerbaycan’ın gücü ise Türkiye’nin gücüdür” ifadesini kullandı.

Gafarova, Türkiye ile Azerbaycan halk ve devletleri arasındaki dostluk ve kardeşliği en büyük servet olarak gördüklerini belirterek, “Halklarımız Çanakkale Savaşı’nda da Bakü’nün Ermeni ve Bolşevik esaretinden kurtarılmasında da 2020 sonlarında Ermeni faşizmine karşı savaşta da birlikteydi, bugün de birlikte her zaman da birlikte olacaktır.” dedi.

Türkiye’nin en dinamik gelişen ülkelerinden ve jeopolitik güç merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Gafarova, “Kardeş ülkemizin gelişim ve yükseliş yolunu aynı azim ve enerjiyle sürdürerek ilerleyen yıllarda daha yükse zirveleri fethedeceğine olan inancım tamdır.” şeklinde konuştu.

Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türkiye’nin 98 yıl boyunca iç ve dış düşmanların saldırı ve tehditlerine karşı büyük mukavemet gösterdiğini, Türk devletinin bu badireleri basiretle atlattığını kaydetti.

Bağcı, Türkiye’nin artık bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olduğunu vurgulayarak, “Ülkemizin şanlı bayrağının kardeş Azerbaycan’da gururla dalgalandırıp ‘tek millet iki devlet’ felsefesine ve Şuşa Beyannamesi hedeflerine uygun şekilde ilişkilerimizin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için gece gündüz büyük bir gayretle çalışıyoruz.” dedi.

Büyükelçi Bağcı resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim mesajını okudu.

https://www.star.com.tr/guncel/gafarova-azerbaycanin-gucu-ise-turkiyenin-gucudur-haber-1663482/