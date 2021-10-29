Ermenistan’da meydana gelen trafik kazasında Rus sınır muhafızı öldü

Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı, Rus sınır muhafızlarını taşıyan bir kamyonun kaza yapması sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini, bir askerin daha yaralandığını belirtti.

Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı’nın açıklamasında, “Erivan-Megri karayolunun 80. kilometresinde Rusya Sınır Muhafızları Birliği’ne ait bir kamyon yoldan çıkarak 150 metrelik yarığa düştü. Bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı” ifadesine yer verildi.Ermeni medyası, olayın Ermenistan’ın Ararat bölgesindeki Tigranaşen köyü yakınlarında meydana geldiğini aktardı.Rus sınır muhafızları Ermenistan’ın İran ve Türkiye sınırlarını koruyor. Rus askerler ayrıca Ermenistan’ın Azerbaycan sınırının bazı yerlerinde de bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211029/ermenistanda-meydana-gelen-trafik-kazasinda-rus-sinir-muhafizi-oldu–1050307649.html