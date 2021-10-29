Ermenistan: Türk-Ermeni ilişkilerini normalleştirme imkanlarını Rusya’yla istişare ediyoruz

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Türk-Ermeni ilişkilerini normalleştirme imkanlarını Rusya’yla istişare ettiklerini söyledi.

Erivan’da basın toplantısı düzenleyen Armen Grigoryan, “Türkiye’yle ilişkilere başlamaya, ilişkileri normalleştirmeye başlamaya hazırız. Bu konuyu Rusya’yla da istişare ediyoruz, bu süreçte nasıl ilerleme sağlayabileceğimizi konuşuyoruz” dedi.

Hem Ermenistan’ın hem de Türkiye’nin olumlu sinyaller bulunduğunu söylediğine dikkat çeken Grigoryan, bu sayede ikili ilişkileri düzeltmenin mümkün olabileceğini düşündüklerini kaydetti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk-Ermeni ilişkilerini normalleştirme görüşmelerine başlamanın Güney Kafkasya için faydalı olacağını ve bölgede uzun vadeli barış sürecini başlatacağını ifade etmiş ve Rusya’nın bu süreci desteklemeye hazır olduğunun altını çizmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, “Eğer Tayyip Erdoğan’la bir görüşme arzu ediyorsa işte burada artık belli adımların da atılması lazım. Biz görüşmelere kapalı değiliz, görüşmeleri yaparız. Nitekim, Gürcistan Başbakanıyla da görüşme arzusunu bana iletti, o da bana geldi. Ama dediğim gibi biz bu görüşmeleri yaparken burada onların olumlu yaklaşım göstermek suretiyle bu adımları atması lazım” demişti.

1993 yılında sınırları karşılıklı olarak kapatan Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

Sputnik Türkiye