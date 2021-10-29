Ermenistan Başsavcılığı’ndan Aliyev’e ‘uyuşturucu yanıtı’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Ermenistan ve İran’a yönelik uyuşturucu suçlamalarına Ermenistan Başsavcılığı’ndan cevap geldi.

Ermenistan Başsavcılığı Ermenistan-İran sınırında uyuşturucu ve psikotrop madde kaçakçılığı vakalarının 2020 ve 2021 bilançosunu açıkladı.

Açıklamada 2020 yılında Ermenistan Milli Güvenlik Servisi ve Devlet Gelir Komitesi Soruşturma Dairesi tarafından 13 soruşturma açıldığı, 14 kişinin da sanık olduğu bildirildi.

2021 yılının 9 ayı boyunca açılan soruşturmalar sayısının 12 olduğu, Ermenistan ve İran vatandaşların olduğu 24 kişiye soruşturma açıldığı duyuruldu.

2020 yılında İran’dan Ermenistan’a yasadışı olarak getirilmeye çalışılan 157 kg uyuşturucu yakalanırken 2021 yılında ise sadece gümrük kapılarında 451 kg yakalandığı ifade edildi.

Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti’nde uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadele yürütüldüğünü belirten Başsavcılık, 2016 yılında Artsakh Güvenlik makamlarınca 7 vakanın tespit edildiğini bildirdi.

İran’dan Artsakh üzerinden transfer edilen toplam uyuşturucu miktarı yaklaşık 28 kg olduğu açıklandı.

Başsavcılığı her yıl hem İran-Ermenistan sınırında, hem de 44’lük savaş öncesinde Artsakh’ta uyuşturucuya karşı mücadelenin İran ile yapılan işbirliği sayesinde de daha etkin şekilde yürütüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nden Ermenistan Başsavcılığı’na uyuşturucu ticaretine ve kaçakçılığa karşı etkili mücadele yürüttüğü için teşekkür mektübü gönderildiği da bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın asılsız iddialarına dair Ermenistan Başsavcılığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Azerbaycan Cumhurbaşkanı böyle açıklamalar yapıyor, ancak BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin yayımladığı rapora göre Ermenistan 2015-2019 tarihleri arasında eroin üretim ve transit ülkesi olmayan devletler arasında yer alırken Azerbaycan üretim ve transit ülkeler arasında olmuştu.”

ERMENİ HABER AJANSI