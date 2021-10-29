Ermenistan, Azerbaycan ile sınır belirleme sürecine hazır

Ermenistan Güvenlik Konseyi sekreteri Armen Grigoryan hükümet oturumunun ardından gazetecilerle yaptığı bir görüşmede Ermenistan’ın Azerbaycan ile sınır çizme ve belirleme sürecine hazır olduğunu belirtti.

Azerbaycan’ın bunu BM’de dile getirdiğini fakat sürecin daha ilerlemediğini belirten Grigoryan, “Sınır ve sınırlandırma sürecini başlatmaya hazır olduğumuzu ifade ettik, bu konuda Azerbaycan’dan olumlu bir sinyal bekliyoruz” dedi.

Ön koşul ya da başka bir sebebe gelince, Grigoryan Azerbaycan’ın neden sınır çizme ve belirleme sürecini başlatmadığını söylemekte zorlanacağını ifade etti.

Sovyetler Birliği yıllarının ilk sınırlar belirleme sürecinin 1920’lerde başladığını ve 1929’da sona erdiğini, daha sonraki tüm haritaların o yılların haritasına dayandığını kaydeden Güvenlik Konseyi Sekreteri çalışma grubunda müzakerelerin temeli olması gereken haritaların ele alındığını ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI