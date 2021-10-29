Ermeni hacılar Karabağ’daki manastırı ziyaret ederken, Rus barış güçleri güvenliği sağladı

Dağlık Karabağ’daki Rus barış güçleri, hacıların sınır hattı yakınlarında bulunan Amaras Manastır Kompleksi’ni güvenli bir şekilde ziyaret etmesine yardım etti. Rusya Savunma Bakanlığı, bölgeden görüntüler yayınladı.

Manastırı ziyaret eden hacılardan biri olan Mariam Markaryan, “Manastırı bazen ailemle bazen de tek başıma ziyaret ediyorum. Bizim gücümüz inancımızda, manastırımızda. Halkım adına bizim için böyle bir güvenlik sağladığınız için teşekkür ederim. Böylelikle güvenli bir şekilde burayı ziyaret edebiliyor, tanrıya dua edebiliyoruz” dedi.

Rus barış güçleri Stepanakert’ten Martuni’ye yaklaşık 70 hacıya Ermeni Apostolik Kilisesi manastırındaki pazar ayinine katılmaları için tüm yolculuk boyunca eşlik etti.

Piskopos Vrtanes Abrahamyan da din adamlarının her zaman Rus barış güçlerinin görevlerini iyi şekilde yerine getirdiğini ifade ettiğini ve onlara minnettar olduklarını söyledi.

Dağlık Karabağ’da çatışmaların sona ermesi ve ateşkes anlaşması imzalanmasının ardından, Amaras Manastırı sınırın yakınlarında kaldı. Bölgedeki Rus barış güçleri düzenli olarak manastırı ziyaret etmek isteyen hacıların güvenliğini sağlıyor.

ERMENİ HABER AJANSI