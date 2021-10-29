Dünyanın en güçlü iki katoliği bir araya geldi

ABD Başkanı sıfatıyla ilk Vatikan ziyaretinde Joe Biden ve Papa Francis, medyaya göre “yakın ilişkilerini tazeledi”. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen görüşme 90 dakika sürdü. ABD tarihinin ikinci Katolik başkanı Biden en son “oğlu Beau’yu kaybetmenin acısı henüz tazeyken” 2016’da Vatikan’a gitmişti.

Biden’ın makam aracı öğle saatlerinde Vatikan’ın iç avlusunda durdu ve ikisi de Vatikan’ın bayrağını taşıyan limuzinden indi.

El sıkışan bir karşılama hattına inerken, Biden defalarca “geri dönmenin güzel” olduğunu ifade etti. Bir ara kendini “Ben Jill’in kocasıyım” diyerek tanıttı.

Bir yetkili, “Heyet odaya geldiğinde ikisi arasındaki bağ çok sıcaktı” dedi. “Başkan Biden ve Papa arasında kahkahalar ve açık bir uyum vardı.”

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Başkan Biden, dünyadaki yoksulları ve açlık, çatışma ve zulümden muzdarip olanları savunduğu için Papa Hazretlerine teşekkür etti. Papa Francis’in iklim kriziyle mücadeledeki liderliğini ve aşı yoluyla pandeminin herkes için adil bir şekilde sona ermesine katkı sağlamasına övgülerde bulundu” denildi.

Vatikan ve Beyaz Saray yetkililerinin katıldığı bir toplantıya girmeden önce Biden ve Papa 90 dakika süren özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Toplantı, neredeyse her hafta kilise ayinine katılan, konuşmaları sırasında haç işareti yapan ve Francis’in Oval Ofis’te eşi ve torunlarının kareleriyle birlikte bir fotoğrafını sergileyen ülkenin ikinci Katolik Başkanı için sembolizmle doluydu.

Biden, oğlu Beau’yu kanserden kaybetmenin acısı tazeyken yaptığı 2016 ziyaretinden bu yana Vatikan’a ilk kez gitti.

Biden Twitter’dan yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Bugün Vatikan’da Papa Francis ile tekrar görüşmek benim için bir onurdu. Hazretleri’ne dünyadaki yoksulları ve açlık, çatışma ve zulümden muzdarip olanları savunduğu için teşekkür ettim ve iklim kriziyle mücadele ve pandemiyi sona erdirmedeki liderliğini takdir ettim”

It was an honor to meet with Pope Francis again at the Vatican today. I thanked His Holiness for his advocacy for the world’s poor and those suffering from hunger, conflict, and persecution, and lauded his leadership in fighting the climate crisis and ending the pandemic. pic.twitter.com/PGF5axSK4X — President Biden (@POTUS) October 29, 2021

https://serbestiyet.com/haberler/dunyanin-en-guclu-iki-katoligi-bir-araya-geldi-73806/