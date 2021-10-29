Bartholomeos, ABD’de Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesini eleştirdi

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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türk hükümetinin herkese açık bir müze olan Ayasofya’yı sadece Müslümanlar için bir ibadethaneye çevirmesinin adil olmadığını savundu.ABD’yi ziyaret eden Bartholomeos, temasları sırasında Ayasofya’nın statüsünün camiye dönüştürülmesini eleştirdi.

Batı Virginia’nın Weirton kentinde düzenlenen bir ayinde konuşan Bartholomeos, “Büyük veya küçük kilise yoktur, büyük veya küçük cemaat yoktur. İlahi bir ayinin yapıldığı en küçük kilise, maalesef bildiğiniz gibi geçen yıl cami olan İstanbul’daki Ayasofya kadar büyüktür. Ekümenik Patrikhanesinin, Hristiyanlaşmanın bu ünlü yapısı, Şehirler Şehri’ni ve Ayasofya’yı, atalarımızın yüzyıllardır ayakta kalan bu ölümsüz abidesini hayranlıkla görmeye gelen herkesin ziyaretine açık bir müzeden, artık sadece Müslümanlar kardeşlerimiz için bir camiye çevrildi” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211029/bartholomeos-abdde-ayasofyanin-camiye-donusturulmesini-elestirdi-1050306255.html