Aronian ile Hovhannisyan, Grand Swiss Turnuvası’nın 2. turunda kazandı

Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen turnuvada Ermenistan’ı temsil eden satranç oyuncuları performanslarına devam ediyor.
İkinci turda Levon Aronian ve Robert Hovhannisyan kazanırken, Manuel Petrosyan, Sergey Movsesyan, Gabriel Sargsyan, Samvel Ter-Sahakyan ve Hayk Martirosyan karşılamalarını berabere bitirdi.
Kadınlar turnuvasında Anna Sarkisyan kaybederken, Elina Danielyan kazandı.
Erkekler ve kadınlar turnuvalarının galipleri, Dünya Kupası elemelerine katılma hakkı kazanacak.
Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen turnuvalar 27 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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